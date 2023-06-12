Зрителей «Большой перемены» проверяли на внимательность: этот ляп никто не заметил

Советский кинохит «Большая перемена» по праву можно назвать культовым, ведь он завоевал любовь миллионов зрителей. Герои в нем близки и понятны каждому, а сама история жизненная и при этом достаточно трогательная. Однако, как и почти во всех фильмах любого времени, в картине можно найти множество киноляпов. И если одни из них заставляют лишь по-доброму усмехнуться, то другие вызывают искреннее недоумение.

Например, странность можно заметить с пирогом, который несла героиня Натальи Гвоздиковой Полина. Сначала он заботливо и аккуратно прикрыт, а потом почти сразу же едва ли не падает с подноса, и скатерть на нем едва держится. Потом вместо вазочки на столе крупным планом появляется большая лампа, которая тоже вскоре бесследно исчезает. Чудеса происходят и с кефиром, который держит то один, то другой герой. Наполненность бутылки меняется резко и неожиданно.

Но самым странным ляпом, пожалуй, становится обращение к директору школы, в которой работал главный герой. С самого начала женщина четко и ясно представляется — Екатерина Семеновна. Однако главный герой вскоре величает ее Ивановной. Можно было бы попробовать списать это на то, что герой был спросонья и просто забыл отчество начальницы. Однако остается другой вопрос: а почему она его не исправила? Значит, это был действительно ляп, и весьма грубый.