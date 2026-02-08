Оповещения от Киноафиши
«Зритель не пошел»: самый провальный советский фильм Михалкова россияне в один голос назвали «бессмертной классикой»

8 февраля 2026 11:50
Сам режиссер, впрочем, редко снимал с замахом на кассовые рекорды.

Иногда провал в прокате – не приговор, а только начало легенды. Именно так случилось с фильмом Никиты Михалкова «Несколько дней из жизни И.И. Обломова».

По меркам Госкино картина считалась провальной: при 914 копиях ее посмотрело всего 3,7 млн зрителей – мизер для того времени, настаивают обзорщики с ЖЖ, зато сегодня экранизацию считают эталонной, цитируют, пересматривают и ставят в один ряд с лучшими образцами советского кино.

Почему же «Обломов» не нашел зрителя тогда? Возможно, медленный, созерцательный ритм картины, лишенный привычной для массового кино динамики, отпугнул публику. Да и сама тема «лежания на диване» казалась слишком камерной.

«Там Басилашвили снимался в эпизоде в роли господина, показавшего Обломову язык. А появление в кадре Михалкова, Адабашьяна и Гурченко вообще не было отмечено в титрах! Но зритель все равно не пошел», – объясняют обзорщики.

Но именно глубина картины, внимание к деталям и блестящая игра актеров со временем превратили фильм в культурный феномен. Тем более, что Михалков был не одинок в таком «провальном» кино.

Шедевр Лотяну «Красные поляны», биографическая драма Зархи о Достоевском или поэтичная «Телеграмма» Быкова тоже показывали слабую наработку на копию, но остались в памяти зрителей как важное, тонкое, «вневременное» кино.

Сегодня «Несколько дней» в отзывах на агрегаторах называют «бессмертной классикой» – фильмом, где нет ни капли фальши, а есть только грусть, тепло и вечные вопросы о смысле жизни.

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (1979)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
