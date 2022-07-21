Зритель готов платить лишь за это: правда об успехе Бузовой вышла наружу

Александр Морозов рассказал, почему зрители ходят на выступления Ольги Бузовой. Как оказалось, поклонники артистки уже давно не восхищаются ее творчеством.

Звезда «Дома-2» регулярно рассказывает о своих многочисленных поклонниках, которые, как она уверена, отличаются преданностью. Однако, по словам Морозова, телеведущая не права. На ее выступления приезжают не для того, чтобы восхититься творчеством. Якобы теперь поклонники готовы даже отправиться в путешествие, чтобы попасть на концерт знаменитости, снять его для социальных сетей и обругать.

«Идут на концерт, чтобы обругать», — рассказывает знаменитость в YouTube-шоу «Откройте, Давид! ».

В качестве доказательства Морозов приводит историю своей подруги. Та специально решила посетить концерт Бузовой в Москве и приехала на него из Звенигорода, чтобы ругаться на звезду в социальных сетях. И, как уверен герой программы, его подруга не единственная, кто так делает.