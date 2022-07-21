Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Зритель готов платить лишь за это: правда об успехе Бузовой вышла наружу

Зритель готов платить лишь за это: правда об успехе Бузовой вышла наружу

21 июля 2022 13:45
Зритель готов платить лишь за это: правда об успехе Бузовой вышла наружу

Артистка не знает правду о своих фанатах.

Александр Морозов рассказал, почему зрители ходят на выступления Ольги Бузовой. Как оказалось, поклонники артистки уже давно не восхищаются ее творчеством.

Звезда «Дома-2» регулярно рассказывает о своих многочисленных поклонниках, которые, как она уверена, отличаются преданностью. Однако, по словам Морозова, телеведущая не права. На ее выступления приезжают не для того, чтобы восхититься творчеством. Якобы теперь поклонники готовы даже отправиться в путешествие, чтобы попасть на концерт знаменитости, снять его для социальных сетей и обругать.

«Идут на концерт, чтобы обругать», — рассказывает знаменитость в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

В качестве доказательства Морозов приводит историю своей подруги. Та специально решила посетить концерт Бузовой в Москве и приехала на него из Звенигорода, чтобы ругаться на звезду в социальных сетях. И, как уверен герой программы, его подруга не единственная, кто так делает.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Читать далее 27 июля 2022
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Читать далее 27 июля 2022
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены «С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены Читать далее 27 июля 2022
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения Читать далее 27 июля 2022
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Читать далее 27 июля 2022
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Читать далее 27 июля 2022
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным «Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным Читать далее 27 июля 2022
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко «В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко Читать далее 27 июля 2022
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее «Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее Читать далее 27 июля 2022
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым «Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым Читать далее 27 июля 2022
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Читать далее 27 июля 2022
Related video