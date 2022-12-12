Зрелище шокирует: исчезнувшую с экранов красотку-блондинку из «Блестящих» не узнать

Ксения Новикова стала одной из самых известных артисток 2000-х. Она в течение многих лет пела в «Блестящих», снималась в кино и участвовала в различных ток-шоу. Однако несколько лет назад эффектная блондинка неожиданно пропала с экранов.

Как стало известно из шоу «Ты не поверишь!», все свободное время Новиковой занимают судебные тяжбы с ее бывшим избранником Алексеем Сорокиным. Певица после трех лет брака активно пытается отсудить у мужа загородный особняк, однако он не согласен с ее желанием и не намерен делиться.

При этом регулярные заседания суда сказались не только на карьере, но и на ее внешности. Преданные поклонники с удивлением отмечают, насколько сильно сказались на внешности артистки разбирательства с экс-супругом. В Новиковой больше нельзя узнать ту жизнерадостную певицу, которая покоряла фанатов «Блестящих». Сегодня она выглядит значительно старше своих лет и особенно шокирует фанатов своей худобой и отсутствующим взглядом.