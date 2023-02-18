Зрелище шокирует: глазам не поверите, какой была Екатерина Андреева в начале 90-х

Екатерина Андреева уже 25 лет является лицом официального российского телевидения. Наверняка многие забыли, как ведущая выглядела в начале своей невероятной карьеры.

В юности Андреева не собиралась связывать жизнь с телевидением. Екатерина была перспективной баскетболисткой, ей прочили блестящую спортивную карьеру. Но будущая звезда ТВ выбрала поступление в юридический вуз. Параллельно Андреевна работала в Генпрокуратуре.

В 1990 году Екатерина оказалась во Всесоюзной школе дикторов и попробовала свои силы на новом поприще. Андреевой сразу же указали на ее холодность в кадре, но в целом ее кандидатура устроила руководство. Уже через год она работала в «Останкино», где ее невозмутимый и отстраненный образ оказался как нельзя кстати. С того момента карьера Екатерины пошла в гору, а через пять лет она стала постоянной ведущей новостной передачи.

Невероятно, но в начале своего пути Андреева выглядела почти так же, как и сегодня в 57 лет. Уже тогда она предпочитала строгий стиль одежды, собирала назад волосы и наносила неброский макияж. Не изменилась и ее мимика — нестареющая Екатерина сохранила свой фирменный образ Снежной королевы, ставший ее визитной карточкой. Видимо, ведущая знает секрет вечной молодости.