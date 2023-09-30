Зрелище не для слабых желудком: престарелая мать Королевой снялась в смелом бикини (фото)

Матери Наташи Королевой в этом году исполнилось уже 77 лет. Поклонники звезды считают, что выглядит она намного моложе своих лет. Хотя с этим утверждением согласны далеко не все, одно можно сказать точно: одевается Людмила Порывай отнюдь не по возрасту.

Сама женщина не раз сообщала, что считает возраст только цифрами в документах. Она обожает яркий макияж, глубокие вырезы и экстравагантные платья. Во время одного из визитов к матери в Майами Королева засняла Людмилу на пляже.

В социальных сетях артистка опубликовала видео, на котором Порывай одета в цветной купальник с огромным вырезом. Откровенный наряд позволяет пользователям увидеть фигуру мамы Люды во всей красе. Сразу становятся видны и внушительный животик, и сильно обвисшая грудь знаменитости. Как ни крути, а годы берут свое, как и любовь к кулинарии.