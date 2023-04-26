Зрелище не для слабонервных: Сеть взорвало фото американки с третьей грудью

Жасмин Тридевил придумала верный способ стать звездой. Американка заявила, что является счастливой обладательницей третьей груди, чем всполошила Сеть.

Откровенные снимки Жасмин, на которых она демонстрирует свои пышные формы, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Многие не поверили, что бюст Тридевил настоящий. К тому же большинство сошлись во мнении о том, что зрелище это точно не для слабонервных.

Между тем знаменитость уверяла, что потратила годы на поиски пластического хирурга, согласившегося «пришить» ей третью грудь. Кроме того, она назвала сумму, которую спустила на свое преображение — 20 тысяч долларов.

Впоследствии выяснилось, что все это оказалось лишь обманом. Вместо груди у звезды соцсетей был муляж. Однако американка так и не оставила попытки найти врача, который осуществил бы ее мечту. Несколько лет назад она сообщила фанатам, что, наконец, встретила такого специалиста, и объявила о сборе средств для операции. Тогда речь шла уже о 70 тысячах долларов.