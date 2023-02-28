Зрелище не для слабонервных: многодетная мать зря избавилась от 70 кг (фото)

Не секрет, что после родов фигура женщины сильно меняется. Многие поправляются и не знают, как убрать лишний вес и обвисшую кожу. О такой проблеме не понаслышке знает американка Дарси-Ли Хэнсон, которая сумела похудеть после шести родов.

Не так давно девушка весила 190 килограммов. По ее словам, она всю жизнь обожала много есть. Доходило до одержимости: в день Дарси-Ли выпивала по два литра лимонада, уплетала большую пачку печенья, бутерброды и целую тарелку пасты. Все дошло до того, что Хэнсон просто перестала помещаться на стульях. Тогда девушка осознала, что пора заняться своим здоровьем. Она сделала операцию по уменьшению объема желудка и смогла похудеть в два раза. Счастью постройневшей Дарси-Ли не было предела, когда она влезла в свадебное платье своей мечты.

Увы, у такого сильно ожирения оказались долгоиграющие последствия. После похудения ее кожа на животе и бедрах сильно обвисла, стала дряблой и рыхлой. Теперь многодетной матери понадобится операция по ее удалению, а это значит, что борьба еще продолжается.