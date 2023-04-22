Зрелище не для слабонервных: Мадонна случайно показала себя без прикрас (фото)

В погоне за молодостью она потеряла себя.

Мадонна всегда умела создавать шоу, а на ее концерты мечтали попасть миллионы людей. Королева поп-музыки славилась своими яркими представлениями и откровенными нарядами. С возрастом предпочтения певицы не изменились. Однако в 64 года ее образы кажутся неуместными и даже вульгарными.

К тому же эксперименты с пластикой не пошли на пользу известной исполнительнице. В надежде вернуть свою молодость она не только сделала подтяжку лица, но и увеличила бедра.

А инъекции филлеров уже давно стали обыденностью для этой знаменитости, из-за чего ее лицо сильно изменилось.

Но, несмотря на критику и просьбы фанатов остановиться, Мадонна продолжает эпатировать публику. В своих социальных сетях она без стеснения выкладывает пикантные фото. На недавних снимках певица вновь продемонстрировала свои бедра с имплантами и старческие руки с выделяющимися венами. Такое зрелище испугает даже самых преданных поклонников исполнительницы.