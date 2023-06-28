Зрелище не для слабонервных: Киркоров впервые показал живот после операции, и эти кадры пугают

Филипп Киркоров не стал скрывать шокирующие последствия пластики. Музыкант сделал ряд операций, чтобы вернуть себе былую молодость, стройность и привлекательность. Но хирург наградил его не только этим.

В Сеть попало видео, которое слабонервным лучше не смотреть. Ролик снял звездный пластический хирург Тимур Хайдаров. Довольный своим преображением певец покрутился перед камерой и задрал футболку, продемонстрировав огромный шрам на весь живот.

Экс-супруг Аллы Пугачевой действительно сильно похудел, но кадры с его искромсанным телом напугают любого. В любом случае останавливаться на достигнутом поп-король отечественной эстрады не желает. Он прямо заявил Хайдарову, что «это не финал», с чем хирургу оставалось только согласиться. А это значит, что артист еще не раз удивит народ изменениями в своей внешности.