Зрелище не для слабонервных: как выглядела дочь Успенской до пластики (фото)

Любовь Успенская с гордостью выводит в свет свою единственную дочь Татьяну Плаксину. Но было время, когда певица сгорала со стыда при одном только упоминании наследницы.

Сегодня девушка строит сольную карьеру и выглядит как красавица с обложки. Но еще не так давно ее внешность представляла собой зрелище не для слабонервных.

Молодая артистка несколько лет назад подсела на запрещенные препараты, что пагубно сказалось на ее облике. Вдобавок к этому Плаксина попала в жуткую аварию и сломала челюсть. Восстановление от травмы затянулось. Бедняжке сделали несколько операций, но их результат оставлял желать лучшего. В итоге знаменитость впала в депрессию, из которой вышла не без помощи своей состоятельной матери.

Королева шансона оплатила лечение дочери и подтолкнула ее сделать пластику. Из измученной пациентки рехаба Татьяна превратилась в секс-бомбу с пышной грудью, пухлыми губами, острыми скулами и лисьими глазками. Глядя на исполнительницу, даже не скажешь, что в прошлом она страдала от зависимости и выглядела как больная 50-летняя женщина.