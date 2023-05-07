Зрелище не для слабонервных: что годами скрывала Пелагея под гримом и фотошопом

Медийные персоны обязаны выглядеть отменно 24 часа в сутки. Однако они не сверхлюди, и их настоящие лица далеки от совершенства. Яркий тому пример — певица Пелагея.

Артистка обладает миловидными чертами лица и мягким овалом, а ее кожа кажется безупречной. Но это лишь на первый взгляд. Честные фото Пелагеи без ретуши выдают все недостатки, которые певица скрывает под слоями тонального крема. Однако даже эти косметические меры не спасают.

Нижняя часть лица артистки обсыпана акне. Многочисленные прыщи невозможно скрыть даже под самым волшебным тональным средством. Поклонники Пелагеи убеждены, что ей нужен не косметолог, а дерматолог — как-то жутковато выглядит ее лицо без прикрас.

В свои соцсети артистка выкладывает только отретушированные снимки, и никто не мог даже подумать, что у певицы серьезные проблемы с кожей. Поэтому честное фото повергло ее фанатов в шок: