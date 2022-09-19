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Зрелище испугает каждого: как сегодня живут наследники Людмилы Гурченко

19 сентября 2022 15:00
Зрелище испугает каждого: как сегодня живут наследники Людмилы Гурченко

Внучке актрисы советуют как можно быстрее обратиться к психологу.

Своим наследникам Людмила Гурченко оставила трехкомнатную квартиру, расположенную в самом центре столицы. Сначала новой владелицей недвижимости была дочь актрисы, а затем квадратные метры перешли к ее внучке Елене Королевой.

В квартире она проживает не одна, а вместе с 14-летней дочерью Таисией и отцом-инвалидом. Внимание общественности внучка Гурченко привлекла после того, как заявила о второй беременности. Звездная наследница пожаловалась на свою участь, поскольку возлюбленный, узнав о ее интересном положении, решил поставить точку в их отношениях.

Зрелище испугает каждого: как сегодня живут наследники Людмилы Гурченко

Тогда в дело вмешался музыкант Прохор Шаляпин, оказавший Королевой медвежью услугу. После того как он прокомментировал ситуацию, публика стала интересоваться тем, как сегодня живет наследница Гурченко. Увиденное шокировало россиян.

Зрелище испугает каждого: как сегодня живут наследники Людмилы Гурченко

Квартира, доставшаяся Королевой от знаменитой бабушки, оказалась в запущенном состоянии. Жилище Елены прозвали бомжатником из-за антисанитарных условий: на потолке — паутина, в комнатах бегают тараканы, а в постели обосновались клопы.

В студии шоу «Звезды сошлись» Королеву призвали одуматься и обратиться за помощью к психологу, чтобы навести порядок не только в доме, но и в своей голове. «Ребенок не должен спать в кровати с клопами», — обратилась к внучке Гурченко телеведущая Лера Кудрявцева.

Фото: Legion-Media, кадр из программы «Звезды сошлись»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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