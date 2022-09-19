Зрелище испугает каждого: как сегодня живут наследники Людмилы Гурченко

Своим наследникам Людмила Гурченко оставила трехкомнатную квартиру, расположенную в самом центре столицы. Сначала новой владелицей недвижимости была дочь актрисы, а затем квадратные метры перешли к ее внучке Елене Королевой.

В квартире она проживает не одна, а вместе с 14-летней дочерью Таисией и отцом-инвалидом. Внимание общественности внучка Гурченко привлекла после того, как заявила о второй беременности. Звездная наследница пожаловалась на свою участь, поскольку возлюбленный, узнав о ее интересном положении, решил поставить точку в их отношениях.

Тогда в дело вмешался музыкант Прохор Шаляпин, оказавший Королевой медвежью услугу. После того как он прокомментировал ситуацию, публика стала интересоваться тем, как сегодня живет наследница Гурченко. Увиденное шокировало россиян.

Квартира, доставшаяся Королевой от знаменитой бабушки, оказалась в запущенном состоянии. Жилище Елены прозвали бомжатником из-за антисанитарных условий: на потолке — паутина, в комнатах бегают тараканы, а в постели обосновались клопы.

В студии шоу «Звезды сошлись» Королеву призвали одуматься и обратиться за помощью к психологу, чтобы навести порядок не только в доме, но и в своей голове. «Ребенок не должен спать в кровати с клопами», — обратилась к внучке Гурченко телеведущая Лера Кудрявцева.