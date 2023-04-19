Зрелище для извращенцев: победительница конкурса красоты из США шокировала людей фото без белья

Брайн Нгуен стала «Мисс Америкой», одержав победу в конкурсе красоты. Однако многие считают, что корону получила вовсе не красавица, а самое настоящее чудовище.

Эффектная брюнетка активно ведет социальные сети, но восторга у интернет-пользователей это не вызывает. По мнению большинства из них, снимки Нгуен представляют собой зрелище для извращенцев.

Особенно активно об этом заговорили после того, как Брайн покрасовалась перед камерой в ультракоротком платье и обнародовала свои фото без белья. Такой провокационный контент шокировал фолловеров, поспешивших оставить под горячим постом знаменитости массу негативных комментариев.