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Зрелище для извращенцев: победительница конкурса красоты из США шокировала людей фото без белья

19 апреля 2023 13:00
Зрелище для извращенцев: победительница конкурса красоты из США шокировала людей фото без белья

Знаменитость забыла о приличиях.

Брайн Нгуен стала «Мисс Америкой», одержав победу в конкурсе красоты. Однако многие считают, что корону получила вовсе не красавица, а самое настоящее чудовище.

Эффектная брюнетка активно ведет социальные сети, но восторга у интернет-пользователей это не вызывает. По мнению большинства из них, снимки Нгуен представляют собой зрелище для извращенцев.

Особенно активно об этом заговорили после того, как Брайн покрасовалась перед камерой в ультракоротком платье и обнародовала свои фото без белья. Такой провокационный контент шокировал фолловеров, поспешивших оставить под горячим постом знаменитости массу негативных комментариев.

Зрелище для извращенцев: победительница конкурса красоты из США шокировала людей фото без белья

«Господи, спаси нас», «Твою мать и отца следовало бы депортировать из страны», «После такого не помешало бы промыть глаза святой водой», «За что нам все это?» — отметили подписчики Нгуен.

Фото: Соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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