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«Зовите санитаров»: концерт Киркорова пошел не по плану (видео)

26 сентября 2023 10:30
«Зовите санитаров»: концерт Киркорова пошел не по плану (видео)

Артист превзошел самого себя.

Филипп Киркоров устраивает на своих концертах шоу не для слабонервных. Музыкант утратил связь с реальностью — ему не мешало бы почитать комментарии под своими видео в социальных сетях.

Очередное выступление звезды пошло не по плану. На сцене певец лихо отплясывал, облачившись в обтягивающий его новые формы костюм. И если он полагал, что от увиденного народ придет в неописуемый восторг, то сильно ошибся.

Интернет-пользователи сошлись во мнении о том, что негоже поп-королю российской эстрады вести себя как подвыпивший дедушка в парке. Дикие пляски обезумевшего артиста и его образ престарелого ловеласа сильно не понравились публике. К тому же россияне заподозрили, что у исполнителя серьезные проблемы с ментальным здоровьем.

«Это нам Пугачева мстит. Цирк уехал, клоуна оставили», «Что он сделал с собой? Был же нормальным», «Цыганочка поперла. Жесть. Зовите санитаров», — пишут в Сети.

Фото: legion-media.ru
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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