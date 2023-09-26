«Зовите санитаров»: концерт Киркорова пошел не по плану (видео)

Филипп Киркоров устраивает на своих концертах шоу не для слабонервных. Музыкант утратил связь с реальностью — ему не мешало бы почитать комментарии под своими видео в социальных сетях.

Очередное выступление звезды пошло не по плану. На сцене певец лихо отплясывал, облачившись в обтягивающий его новые формы костюм. И если он полагал, что от увиденного народ придет в неописуемый восторг, то сильно ошибся.

Интернет-пользователи сошлись во мнении о том, что негоже поп-королю российской эстрады вести себя как подвыпивший дедушка в парке. Дикие пляски обезумевшего артиста и его образ престарелого ловеласа сильно не понравились публике. К тому же россияне заподозрили, что у исполнителя серьезные проблемы с ментальным здоровьем.