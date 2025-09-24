Меню
Зовите ее Валерия: за 70 лет в кино Кардинале успела сняться в советской драме — вместе с юным Михалковым и лучшим Бондом в истории

24 сентября 2025 09:29
Артистка сыграла овдовевшую медсестру.

Клаудия Кардинале ушла из жизни — и мир остался без одной из последних истинных див мирового кино. Ей было 87, она снималась у Леоне, Феллини и Висконти, но для советских зрителей запомнилась не этим: полвека назад актриса успела сыграть в последнем фильме Михаила Калатозова.

И не где-нибудь, а рядом с самим Шоном Коннери — тем самым Джеймсом Бондом, которого многие до сих пор называют лучшим в истории.

Советско-итальянское чудо

Фильм назывался «Красная палатка» (1969), и создавали его СССР с Италией рука об руку. История о том, как советские лётчики спасали экспедицию Умберто Нобиле на дирижабле «Италия». Драма, холод, лёд и чувство, что Арктика дышит в лицо прямо из экрана.

Для Калатозова это было прощание с кино, но какое — масштабное, полное символов и трагической красоты.

Дива и агент 007

Кардинале играла сестру погибшего полярника — медсестру Валерию. В дуэте с ней — Шон Коннери, на тот момент уже «мистер Бонд».

На советском экране их встреча выглядела как настоящее чудо: итальянская bellissima и британский герой в одном кадре, среди вечных льдов, под музыку Александра Зацепина (которую, правда, в западной версии заменил Морриконе).

Исторический след

Картину номинировали на «Золотой глобус», а в Риме на премьеру даже подвесили к крыше кинотеатра копию дирижабля. В СССР фильм обсуждали сильнее, чем «бондианы» тех лет. Для советского зрителя сам факт: наши актеры делят экран с Коннери и Кардинале — событие невероятное.

Сегодня «Красная палатка» смотрится не только как арктическая драма, но и как редкий момент культурного диалога: Калатозов, Коннери и Кардинале собрались в одной точке истории, чтобы снять кино, пережившее всех троих.

И теперь, когда Клаудии больше нет, именно этот фильм становится для нас напоминанием — её красота и талант были по-настоящему без границ.

Ранее мы писали: «Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество

Фото: Кадр из фильма «Красная палатка» (1969)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
