Зомби, «повесточка», «слитый» Лю Канг: утекший сюжет «Мортал Комбат 2» не сулит фанатам франшизы ничего хорошего — каноном и не пахнет

Впереди много спойлеров, и некоторые из них вряд ли оценят поклонники классических игр.

«Мортал Комбат 2» выходит только в октябре, но кое-кто уже видел фильм — и, конечно же, не удержался. Сюжет утек в Сеть, и если верить сливам, нас ждет нечто куда жестче и злее первой части.

Фаталити здесь не ради галочки, жертв больше, чем в предыдущем фильме, а героев без жалости отправляют в мясорубку. И хотя Джонни Кейдж наконец-то получает свое экранное время, у самых преданных фанатов есть повод приуныть: Лю Канг, мягко говоря, на вторых ролях. То есть совсем. Но обо всем по порядку.

Смерть Коула Янга: удар с двух ног по канону

Warner Bros. услышали народ: Коула Янга больше не любят, чем любят. Поэтому «двигатель сюжета» первой части умирает в начале второй. Не где-то там под конец, не после важной реплики — его череп раскалывает Шао Кан буквально на 20-й минуте. И это даже не метафора: лопается, как перезрелый арбуз.

Но, к чести сценаристов, смерть Коула становится мощным толчком для сюжета. Его аркана — передается Джонни Кейджу. Так новенький (в смысле персонаж — сам-то Карл Урбан уже давно не новенький) получает метку героя и повод проявить себя.

Джонни Кейдж: харизма, юмор и нога в лицо

Кейдж, конечно, не молчун. Шутки, флирт, ссоры с Соней и фансервис в бою с Баракой — все при нем. Он — буквально сердце фильма. Местами даже печень и селезенка. Да, кто-то из фанатов хмурится — мол, староват. Но все прощается, когда он выходит на арену и лупит врагов с таким задором, что Джонни из игр хлопнул бы в ладоши.

А под конец он с Китаной сражается против Шао Кана. И не где-то на подтанцовке, а плечом к плечу. Победа? Победа. Зал ликует. Шао Кан — нет.

Китана: вся в белом, с веерами и жаждой мести

С первых сцен Китана выходит из образа принцессы в беде — перед нами мстительная наследница трона. Шао Кан убил ее отца, поработил мать, а саму Китану держит в плену. Но она — ни секунды не жертва.

Она плетет интриги, сближается с героями, строит планы. В финале именно она наносит Шао Кану смертельный удар. Не Рейден, не Скорпион, не Лю Канг. Китана. Зал снова ликует. Шао Кан — снова нет. На Reddit, впрочем, уже возмущаются, что именно Китана стала триумфатором фильма, ибо та самая «повесточка». Из-за которой, например, на задний план задвинули самого маскулинного персонажа.

Лю Канг: а где он вообще был?

Всем, кто ждал от Лю Канга звона гонга и огненного кулака в лицо зла, придется огорчиться. Он здесь на вторых, если не третьих ролях. Сначала дерется с воскресшим Кунг Лао (и эффектно распиливает его классическим buzzsaw-фаталити — ура). А потом выходит на бой с Шао Каном и погибает. Эффектно, с огоньком, но… какого черта?

Впрочем, шоураннеры намекают, что это еще не конец. Вроде бы его душа ушла «на поиски брата». То ли в триквел, то ли в отпуск.

Кровь, кишки и зомби: бои и смерти

Смертей — вагон и маленькая тележка. Джакс — минус шея. Синдел — вроде бы погибает от Сони, но воскресает. Кунг Лао — становится зомби. Сам Шао Кан в итоге тоже уходит в мир иной.

Скорпион с Саб-Зиро (теперь Нуб-Сайбот) появляются ближе к финалу. Их бой — фан-сервис до последней капли крови, но в целом — скорее дань уважения, чем полноценная сюжетная арка.

Кто выжил — тот в триквел

Соня, Рейден, Джонни, Китана — все выживают. Кано, кстати, неожиданно переходит на сторону добра, и между ним и Соней проскакивает химия! Жизнь вообще странная штука.

Рейден за кадром шепчет, что пора бы пойти и найти души павших. Продолжение следует? Возможно.

Ранее мы писали: Бесконечные фаталити вместо бесконечной болтовни: «Мортал Комбат 2» уже точно будет лучше первой части — 3 причины