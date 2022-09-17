Зомби-апокалипсис не за горами: узнайте, сможете ли вы выжить при помощи теста

Современную культуру невозможно представить себе без зомби - завсягдатаев хорроров и ужастиков. Откуда же взялись эти монстры? В мировой кинематограф ходячие мертвецы перекочевали из США, а туда они пробрались из африканской культуры. Впервые описание зомби было задействовано в поизведении “Волшебный остров” американского литератора, путешественника и оккультиста Уильяма Сибрука. В сочинении, которое вышло в свет в 1929 году, главный персонаж оказался на Гаити и своими глазами увидел, как при помощи ритуалов вуду людей превращают в зомби. Образ ходячего мертвеца оказался настолько ярким, что уже в 1935 году его решили воплотить на экране - в свет вышел фильм Виктора Хьюго Гальперина “Белый зомби”. Ведущую роль в нем исполнил Бела Лугоши, кстати, несколькими годами ранее прославившийся благодаря роли графа Дракулы в одноименной кинокартине. Успеха у критиков “Белый зомби” не снискал, зато зрители остались в восторге. С тем пор зомби регулярно появляются в фильмах категории В.

Пришло время проявить свои знания, полученные во время просмотра фильмов про зомби-апокалипсис. Пройдите наш тест и узнайте, выжили бы вы в мире, полном голодных ходячих мертвецов.