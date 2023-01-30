«Золушка» для взрослых: почему о культовой сказке не должны знать дети

Среди всех сказок «Золушка» занимает особое место. Пожалуй, каждая девочка хотела бы повторить судьбу этой героини и выйти замуж за принца. Между тем то, что произошло с девушкой, ставшей прототипом диснеевской принцессы, явно не предназначено для детских ушей.

Эта история пришла к нам из Древнего Египта, где жила Родопис, проданная в рабство. Занималась же она вовсе не тем, что перебирала зерно или следила за порядком. Работать приходилось по древнейшей профессии.

Однажды Родопис отправилась купаться на речку и потеряла сандалию. Рабыня расстроилась так сильно, что принялась рыдать. Ее горькие стенания услышал гулявший неподалеку фараон. Пройти мимо чужой беды он не смог. Влюбившись в незнакомку с первого взгляда, правитель позвал ее замуж. Стоит ли говорить, что от такого предложения блудница отказываться не стала.