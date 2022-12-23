Золотые стены и дешевая мебель: гляньте, где живет Федосеева-Шукшина (фото)

84-летняя Лидия Федосеева-Шукшина живет вместе со взрослой дочерью Ольгой. Даже поспешный брак актрисы с Бари Алибасовым не заставил ее покинуть просторную квартиру, что оказалось к лучшему, ведь затем последовал и скорый развод. Жилье Федосеевой-Шукшиной расположено на севере Москвы в «зеленом» микрорайоне.

Ремонт в квартире несколько лет назад ей помогала делать дочь Мария. Актриса сменила устаревший интерьер и распорядилась об установке душевой кабины для удобства пожилой матери. Но по поводу дизайна Мария советовалась с самой Федосеевой-Шукшиной.

Именно она настояла, чтобы в гостиной появилась роскошная золотая стена с росписью в виде павлина. Также были выбраны обои в золотистых оттенках. А вот на мебели актриса велела сэкономить, поэтому и диван, и кухонный гарнитур выполнены из простых и бюджетных материалов. Кроме того, в квартире Федосеевой-Шукшиной нет и обилия техники, лишь пара современных телевизоров с довольно скромной диагональю.