Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Золотые даже диваны: посмотрите, что сотворил Новиков с собственной квартирой

Золотые даже диваны: посмотрите, что сотворил Новиков с собственной квартирой

22 августа 2023 06:30
Золотые даже диваны: посмотрите, что сотворил Новиков с собственной квартирой

Артист обставил жилье по-королевски.

Александр Новиков подготовил для своих детей и внуков отличное наследство. Звезда программы «Три аккорда» приобрел несколько квартир в столице, а также в Сочи и в Екатеринбурге.

Одну из них мужчина продемонстрировал на шоу «Честное слово». Съемочная группа приехала к музыканту в гости. От такой обстановки потерял дар речи даже Юрий Николаев. Жилье украшено антикварной мебелью и золотыми украшениями. Светлые стены гармонируют с изысканным дубовым паркетом. Стоит это убранство целое состояние, но артиста это ничуть не смущает.

Мебель для зоны отдыха Новиков заказывал в Италии по индивидуальному проекту. Узорчатая обивка в сочетании с резьбой ручной работы поражает воображение. В таком жилье можно было бы почувствовать себя как в музее. Но, очевидно, проблем с самооценкой у певца нет — он устроился как настоящий король.

Золотые даже диваны: посмотрите, что сотворил Новиков с собственной квартирой
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, кадр из телешоу «Честное слово» на Первом канале
Ирина Маркина
Ирина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше