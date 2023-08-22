Золотые даже диваны: посмотрите, что сотворил Новиков с собственной квартирой

Александр Новиков подготовил для своих детей и внуков отличное наследство. Звезда программы «Три аккорда» приобрел несколько квартир в столице, а также в Сочи и в Екатеринбурге.

Одну из них мужчина продемонстрировал на шоу «Честное слово». Съемочная группа приехала к музыканту в гости. От такой обстановки потерял дар речи даже Юрий Николаев. Жилье украшено антикварной мебелью и золотыми украшениями. Светлые стены гармонируют с изысканным дубовым паркетом. Стоит это убранство целое состояние, но артиста это ничуть не смущает.

Мебель для зоны отдыха Новиков заказывал в Италии по индивидуальному проекту. Узорчатая обивка в сочетании с резьбой ручной работы поражает воображение. В таком жилье можно было бы почувствовать себя как в музее. Но, очевидно, проблем с самооценкой у певца нет — он устроился как настоящий король.