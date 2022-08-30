Золотой свадьбы не будет? Правду о браке Михалкова слили в Сеть

Никита Михалков и Татьяна Соловьева стали мужем и женой в 1973 году. За время совместной жизни знаменитости воспитали троих детей и семерых внуков и считались одной из самых образцовых семейных пар отечественного шоу-бизнеса. Однако, как оказалось, в личной жизни Михалковых далеко не все так идеально, как предполагают фанаты.

Как пишет Telegram-канал «Героиня Татлера », последние годы супруги не живут вместе. Знаменитости предпочитали видеться лишь на светских мероприятиях, но в этом году даже на ковровой дорожке Московского кинофестиваля не появились вместе.

«Татьяна Михалкова рада отрабатывать за себя, за того парня, за сына, за дочь... Муж с ней давно уже даже не делает вид, что живет», — уверены светские эксперты.

При этом сами супруги никогда не комментировали свою личную жизнь. Они держат подробности своего брака в тайне и никогда не отвечают на подобные вопросы от журналистов.