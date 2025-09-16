Золотая эпоха: топ-10 лучших боевиков 90-х с высоким рейтингом — удивитесь, но на 6-ом месте хит из России

Достойные ленты тогда снимали по всему миру.

Боевики 90-х — это отдельная категория фильмов. Те самые картины, которые смотрели на видеокассетах, обсуждали во дворе и цитировали в школе. Они были дерзкими, зрелищными и очень разными: от американских криминальных драм до индийских мелодрам с элементами экшена.

Интересно, что большинство из них и сегодня удерживают рейтинги выше 8баллов на «Кинопоиске». Мы собрали 10 лучших боевиков, вышедших в самое подходящее для них время.

«Скала» (1996)

Единственный фильм в подборке с рейтингом чуть ниже восьми (7,9), но при этом он держится в десятке лучших. Генерал элитных спецвойск США Фрэнсис Хаммел похищает ракеты с газом VX и захватывает заложников в тюрьме «Алькатрас».

Он требует у ФБР 100 миллионов долларов, угрожая нанести удар по Сан-Франциско. В противостоянии участвуют Николас Кейдж и Шон Коннери — зрелище, которое уже стало классикой жанра.

«Вместе навсегда» (1997)

Первый индийский фильм в списке. История двух друзей, Джаша и Раджи, которые влюблены в одну девушку, Рани. Но любовь оказывается трагической: предательство, смерть и обещание встретиться в следующей жизни.

Через двадцать два года герои действительно сталкиваются вновь, и сюжет закручивается еще сильнее. Классический индийский микс из мелодрамы и экшена.

«Такси» (1998)

Один из самых драйвовых европейских боевиков десятилетия. Таксист Даниэль, фанат скорости и тюнинга, гоняет по улицам Марселя на «Пежо» и неожиданно становится помощником полиции.

Его напарник — следователь Эмильен, вместе они пытаются поймать банду грабителей банков на «Мерседесах». Этот фильм породил франшизу и сделал француза Сами Насери настоящей звездой.

«Бог знает» (1995)

Еще одна индийская картина. Главный герой с детства брошен матерью и вырос на улице. Его прозвали Рам Джане — «Бог знает».

В фильме показана его непростая судьба: от воровства и тюрьмы до попыток завязать с прошлым. Мрачный, но честный взгляд на жизнь человека, которого общество с самого начала оттолкнуло.

«Классик» (1998)

Единственный российский фильм, который ворвался в топ. История о бильярдных «асах», которые решают собрать деньги, чтобы помочь своим учителям.

Но благородная идея оборачивается кровавыми разборками, предательством и убийствами. «Классик» стал культовым для российской публики, особенно для любителей криминальных драм 90-х.

«Схватка» (1995)

Эпическая драма Майкла Манна, где в одном фильме сошлись Роберт Де Ниро и Аль Пачино. Преступник Нил МакКоли и детектив Винсент Ханна — два профессионала, каждый в своей сфере.

Один планирует идеальные ограбления, другой пытается его остановить. Фильм стал эталоном для жанра и вошел в историю благодаря знаменитой сцене разговора в кафе.

«Почтальонский блюз» (1997)

Японский вариант боевика с оттенком трагедии. Простому почтальону Саваки подбрасывают в сумку отрезанный палец и пакетик с запрещенными веществами. Тем временем мужчина очарован историей молодой женщины Саеко, которая вынуждена противостоять онкологии.

Судьба сталкивает бедолагу с киллером Джо, и тихая жизнь превращается в череду опасных событий. Картина соединяет экшен с глубоким личным драматизмом.

«Доспехи Бога 2: Операция Кондор» (1991)

Джеки Чан в своей стихии: трюки, юмор и приключения. Его герой, Азиатский Ястреб, отправляется в пустыню искать нацистские сокровища.

По дороге к нему присоединяются новые спутницы, и вместе они переживают череду безумных приключений. Один из самых зрелищных фильмов в карьере Чана.

«Карты, деньги, два ствола» (1998)

Гай Ричи дебютировал с фильмом, который изменил британский кинематограф. Четверо друзей оказываются втянутыми в смертельно опасную игру, когда проигрывают в карты полмиллиона фунтов.

Решение ограбить грабителей запускает цепочку абсурдных и жестоких событий. Фильм, что не секрет, мгновенно стал культовым.

«Леон» (1994)

Лидер подборки с рейтингом 8,7. История наемного убийцы Леона (Жан Рено) и девочки Матильды (Натали Портман), потерявшей семью.

Их странный союз превращается в дружбу и попытку отомстить жестоким преступникам. «Леон» — не просто боевик, а трогательная драма о двух одиночках, которые пытаются найти свой путь и предназначение.

Боевики 90-х были разными — трагичными, смешными, драйвовыми и всегда зрелищными. И не зря они до сих пор держатся в топах: некоторые сцены оставили заметный след в истории кино.

Ранее мы писали: «Кошмары преследуют даже днем»: фанаты хорроров выбрали 5 ужастиков, после которых тяжело уснуть — без кинокритиков и душных рейтингов