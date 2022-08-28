Знойный красавец! Вот кто скрывался под маской Хищника

Не только актер, но и профессиональный спортсмен.

Фантастическая франшиза не отпускает зрителей и спустя 35 лет. В августе на экраны вышел еще один фильм о Хищнике, который не сумел завлечь в кинотеатры толпы зрителей, как его предшественники.

Возможно, картина привлекла бы больше внимания, особенно женской аудитории, если бы зрительницы знали, кто скрывается под маской, как то было с фильмом «Оно». А сыграл культового монстра Дэйн Дильегро — бывший профессиональный баскетболист.

В кино 206-сантиметровый итальянец попал случайно: он застрял в Лос-Анджелесе во время карантина, где на него вышел продюсер стрим-сервиса Netflix. Первой работой на экране для Дильегро стал «Милый дом», за ним последовали «Ходячие мертвецы», «Американская история ужасов» и даже «Стражи Галактики».

Умение перевоплощаться в иноземных существ сыграло ему на руку, и Дэйн стал новым Хищником. До него эту роль исполнил Дэвид Питер Холл, так же как и Дильегро, бывший баскетболист.