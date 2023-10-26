Знают только те, кто читал книги: эти особенности Шерлока Холмса многие не замечают

Благодаря множеству экранизаций Шерлок Холмс стал одним из главных героев массовой культуры. На экране он предстает скупым на эмоции человеком, который не засоряет свою голову «лишними» знаниями, а все силы посвящает лишь раскрытию преступлений. Однако в литературном первоисточнике публика знакомится с совершенно другим героем.

Как оказалось, в произведениях Артура Конан Дойля Холмс склонен к излишней театральности. Он не отказывает себе в эффектных жестах, достаточно много жестикулирует и совсем не скрывает эмоций. И это заметно уже при знакомстве героя с доктором Ватсоном, которому тот весьма красочно представляет новый химический реагент.

Помимо этого, сыщик не является противником «лишних» знаний. На страницах Конан Дойля публика узнает, что он регулярно читает художественную литературу, например легко цитирует Гете и даже выпускает монографию по теории музыки.

В экранизациях же детектив оказывается совершенно другим человеком. Никто из режиссеров до сих пор не решился показать всю многогранность характера Холмса, акцентируя внимание лишь на самых необычных чертах его личности.