Знают только белгородцы и жители Донбасса: это слово ни разу не слышали москвичи

Если ваш знакомый или коллега кладет в борщ не свеклу, а буряк, то к гадалке ходить не надо: он с юга России. Сибиряка вы всегда узнаете по загадочной мультифоре. Так там величают офисную папку с прозрачными файлами. Некоторые особенно редкие и «дикие» слова — это яркий маркер, который помогает определить географическую принадлежность говорящего.

Одно из таких слов-маркеров — «тремпель». Его используют всего в двух российских регионах: в Белгородской области и на Донбассе. Что же такое «тремпель»? Да все просто — это плечики для одежды. Причем слово «плечики» в Белгородской области полностью отрицают.

Кстати, у просторечного слова такая же судьба, как и у слова «ксерокс». Название пошло от имени владельца фабрики с плечиками. Фабрика, которой владел человек с фамилией Тремпель, продавала свои изделия на плечиках, на которых была надпись «Тремпель». Но почему-то такое название закрепилось лишь в Белгородской области и ДНР.