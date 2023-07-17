Знайте, что именно из-за этих привычек вас ненавидят таксисты: ошибаются даже вежливые

Услуги такси давно стали привычны для людей любого достатка. Благодаря специальным приложениями частные перевозки доступны в большинстве городов мира, однако далеко не все пассажиры соблюдают необходимые правила.

Например, далеко не все клиенты пристегивают ремень безопасности. И таким образом они не только подвергают свою жизнь риску, но и создают неудобства водителю, ведь из-за этого ему могут выписать штраф.

Многие пассажиры используют лишь одну дверь автомобиля, чтобы сесть в салон. И такая привычка не только создает неудобство для самих клиентов, но и часто загрязняет сидения. А в погоне за экономией далеко не все выбирают детский тариф. Пассажиры не догадываются, что в случае аварии вся вина ляжет на водителя, и готовы рисковать своим ребенком ради незначительной экономии.

Забывают клиенты и о нормах общения. Нередко во время пути они позволяют себе не только указывать водителю правильный, по их мнению, путь, но и давать непрошенные советы про их работу.

И подобные правила нарушают многие клиенты. Как отмечают сами водители, они регулярно сталкиваются с грубостью и редкого пассажира могут назвать идеальным.