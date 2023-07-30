Знатоки не разгадали эту загадку детсадовского уровня: проверьте и вы себя

На телешоу «Что? Где? Когда?» умнейшие мужчины и женщины соревнуются в умении разгадывать загадки и находить ответы на самые невероятные вопросы. Но иногда гениям не удается справиться даже с простейшей детской загадкой.

В одном из выпусков шоу знатокам задали простейший, на первый взгляд, вопрос:

«Круглая, с хвостом и все отделяет. Кто она?»

Это не только звучит как детская загадка, поскольку ответ тоже по силам любому ребенку. Но участников передачи она ввела в неожиданный ступор.

Станислав Мереминский смог предположить только одно — речь шла о комете. Ведь у нее тоже есть хвост. Однако, что и от чего она отделяет, умник разъяснить не смог. И неудивительно, ведь ответ он был неверным.

Молодой человек проиграл суперблиц и вынужден был отправиться на штрафную скамейку. А правильный ответ способен найти каждый, кто хоть немного умеет писать — это запятая.