Знатоки «Что? Где? Когда?» застряли на этом вопросе о советском кино: а вы ответите? (тест для продвинутых)

27 февраля 2026 16:11
Если справитесь с первого раза, вы точно эрудированный зритель.

«Что? Где? Когда?» – передача, где интеллектуалы годами ломают зубы о каверзные вопросы. Знатоки умеют вычислить всё: от исторических фактов до математических формул, от законов физики до тонкостей литературы. Но иногда даже им попадаются задания, перед которыми пасуют самые титулованные мозги.

В одном из выпусков телезритель прислал вопрос про советское кино. Казалось бы, ну что там сложного? Фильмы тех лет мы любим, цитируем, помним наизусть. Но команда знатоков в студии не смогла дать правильный ответ – слишком неочевидная оказалась задачка.

Мы решили проверить, а сможете ли вы? Вопрос тот самый, из программы. Никаких подсказок, никакого гугла – только ваша память и любовь к советской классике. Давайте посмотрим, окажетесь ли вы умнее команды знатоков.

Фото: Кадр из телеигры «Что? Где? Когда?», кадр из фильма «Служебный роман» (1977)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
