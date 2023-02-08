Знатоки «Что? Где? Когда?» проиграли 5 млн из-за загадки «Бриллиантовой руки»: а вы ответите?

Знатоки шоу «Что? Где? Когда?» славятся своим умом и эрудицией. В команду экспертов попадают лишь умнейшие люди страны, однако даже они, как оказалось, не знают ответов на все вопросы.

Так, несколько лет назад в эфир программы позвонила телезрительница Людмила Горюнова. Она попыталась узнать, что именно за трава упоминается в песне из кинофильма «Бриллиантовая рука», которую на сцене исполняет герой Юрия Никулина.

Знатоки сразу же начали строить предположения. Они были уверены, что речь идет о папоротнике, и зайцы косят его на волшебной поляне. И ошиблись, проиграв целых пять миллионов рублей, которые ушли любительнице советского кинематографа.

На самом же деле в «Песне про зайцев» упоминается уже срезанная трава, та пыль, которая остается после покоса, а не какое-то особенное растение. И именно ее пытались скосить зайцы на той волшебной поляне.