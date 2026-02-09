Знатоки «Что? Где? Когда?» обожглись на простом вопросе по «Бриллиантовой руке»: проверьте свою эрудицию в тесте

Поклонники «Бриллиантовой руки» легко цитируют знаменитую песню про зайцев. Но понимают ли они, о чём в ней на самом деле поётся? В 1997 году именно на этой, казалось бы, простой детали споткнулись знатоки телеигры «Что? Где? Когда?».

Вопрос, присланный зрительницей из Красноярска, поставил в тупик всю команду эрудитов, хотя на кону было пять миллионов рублей. Суть загадки заключалась в значении слова «трын-трава», которое Семён Семёныч так лихо упоминает в своём исполнении.

Что же это такое на самом деле? Проверьте, сможете ли вы ответить на вопрос, который оказался не по зубам даже признанным знатокам. Для упрощения задачи нужно всего лишь выбрать правильный вариант из множества.