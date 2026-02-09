Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Знатоки «Что? Где? Когда?» обожглись на простом вопросе по «Бриллиантовой руке»: проверьте свою эрудицию в тесте

Знатоки «Что? Где? Когда?» обожглись на простом вопросе по «Бриллиантовой руке»: проверьте свою эрудицию в тесте

9 февраля 2026 07:00
Знатоки «Что? Где? Когда?» обожглись на простом вопросе по «Бриллиантовой руке»: проверьте свою эрудицию в тесте

Банальный вопрос, но даже гении не справились с ним. 

Поклонники «Бриллиантовой руки» легко цитируют знаменитую песню про зайцев. Но понимают ли они, о чём в ней на самом деле поётся? В 1997 году именно на этой, казалось бы, простой детали споткнулись знатоки телеигры «Что? Где? Когда?».

Вопрос, присланный зрительницей из Красноярска, поставил в тупик всю команду эрудитов, хотя на кону было пять миллионов рублей. Суть загадки заключалась в значении слова «трын-трава», которое Семён Семёныч так лихо упоминает в своём исполнении.

Что же это такое на самом деле? Проверьте, сможете ли вы ответить на вопрос, который оказался не по зубам даже признанным знатокам. Для упрощения задачи нужно всего лишь выбрать правильный вариант из множества.

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) «Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) Читать дальше 20 февраля 2026
Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест) Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест) Читать дальше 20 февраля 2026
Эти женщины сводили с ума весь СССР: вспомните 5 фильмов по лицам героинь-красавиц (тест для ценителей кино) Эти женщины сводили с ума весь СССР: вспомните 5 фильмов по лицам героинь-красавиц (тест для ценителей кино) Читать дальше 20 февраля 2026
Для закуски Преображенского из «Собачьего сердца» вам понадобится хлеб, масло и 3 вида мяса: такую же готовили еще при Сталине Для закуски Преображенского из «Собачьего сердца» вам понадобится хлеб, масло и 3 вида мяса: такую же готовили еще при Сталине Читать дальше 20 февраля 2026
Если «Карнавал» – ваш любимый фильм, вы пройдете этот тест на раз-два: вас ждут 5 хитрых вопросов Если «Карнавал» – ваш любимый фильм, вы пройдете этот тест на раз-два: вас ждут 5 хитрых вопросов Читать дальше 19 февраля 2026
А я милую узнаю по сапожку: угадайте 5 советских фильмов по элементу наряда персонажа (тест для модников и модниц) А я милую узнаю по сапожку: угадайте 5 советских фильмов по элементу наряда персонажа (тест для модников и модниц) Читать дальше 19 февраля 2026
Пока вы празднуете Масленицу – мы предлагаем тест: угадайте 5 фильмов СССР по кадрам с пышными блинами Пока вы празднуете Масленицу – мы предлагаем тест: угадайте 5 фильмов СССР по кадрам с пышными блинами Читать дальше 19 февраля 2026
Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Читать дальше 18 февраля 2026
«Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах «Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах Читать дальше 18 февраля 2026
Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов) Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов) Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше