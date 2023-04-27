Знаменитый певец с «жабрами» попал в «Книгу рекордов Гиннесса»: как ему это удалось

Певцы редко попадают в «Книгу рекордов Гиннесса». Для этого им нужно «выкинуть» что-то настолько невероятное, что превзойдет все мыслимые и немыслимые ожидания.

Так, российский певец Витас, известный не только своим уникальным вокалом, но и «жабрами», смог установить не один рекорд. Первый он поставил в 2010 году, когда задействовал для своего выступления 850 человек. Это произошло на церемонии открытия Всемирной ярмарки — трансляция масштабного мероприятия велась на китайском телевидении.

Второй рекорд Витас установил всего через год. Он стал самым популярным российским артистом за рубежом, в особенности в странах Восточной Европы и Азии. Лишь в одном Китае в фан-клубе певца состоит больше миллиона поклонников.

У Витаса уже давно сложились особые отношения с жителями Поднебесной. Здесь его называют «королем звука дельфинов» и буквально боготворят, а билеты на его концерты раскупаются за считанные минуты. Кроме того, в Китае установили памятник артисту — такой чести Витас не был удостоен даже в России.

Настоящее имя артиста — Виталий Грачев. У него есть дом на Рублевке, а также особняк в Китае. Сегодня карьера Витаса ориентирована на азиатские страны.