Знаменитый американский жест на советских экранах: в такое сложно даже поверить

Две популярные картины, снятые в СССР и США, имеют одно неожиданное сходство. Речь идет о знаменитом жесте, символизирующем вулканское приветствие — поднятая ладонь с разведенными средним и безымянным пальцами.

Кто и когда его придумал, доподлинно неизвестно. Но официально считается, что вулканский салют впервые использовал Леонард Нимой в фантастическом фильме «Звездный путь» 1968 года. После выхода картины жест вышел в тираж и стал частью не только кинокультуры, но и обыденной жизни.

Но примечательно, что в том же 1968 году вышла легендарная комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». В сцене, где Миронов исполняет песню «Остров невезения», он демонстрирует точно такой же жест.

Из-за того, что оба фильма являются ровесниками, трудно сказать, кто стал первопроходцем, то есть «изобретателем» вулканского приветствия. Не исключено, что это был Гайдай или же сам Миронов, а уже американские коллеги взяли жест на вооружение и сделали его мегапопулярным.