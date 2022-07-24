Знаменитая гимнастка раскрыла худеющим секрет: день, когда все можно

Ляйсан Утяшева не понаслышке знает, как тяжело избавляться от лишних килограммов, особенно после срывов. В разговоре с поклонниками спортсменка ответила на вопросы о похудении и поделилась своими секретами.

Гимнастка призналась, что в ее расписании есть дни, когда она может позволить себе любые продукты. Точнее, один день — суббота. Свой выбор Утяшева объяснила просто: в будни дни работа не дает возможности расслабиться, а в воскресенье нужно разгружаться перед началом недели.

«Вообще не каюсь в этот момент. Это своего рода психологическая разгрузка — мы все не роботы, нам очень хочется хулиганить. Меня можно увидеть в субботу — в первой половине дня — с хот-догом или гамбургером, но один раз в месяц», — рассказала Ляйсан в шоу «Дерзкая готовка ».

Она подчеркнула, что послабления должны иметь пределы. Если, пусть и редко, но объедаться запрещенными продуктами, можно столкнуться с неприятными последствиями: