Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Знаменитая гимнастка раскрыла худеющим секрет: день, когда все можно

Знаменитая гимнастка раскрыла худеющим секрет: день, когда все можно

24 июля 2022 14:05
Знаменитая гимнастка раскрыла худеющим секрет: день, когда все можно

Однако есть важный нюанс.

Ляйсан Утяшева не понаслышке знает, как тяжело избавляться от лишних килограммов, особенно после срывов. В разговоре с поклонниками спортсменка ответила на вопросы о похудении и поделилась своими секретами.

Гимнастка призналась, что в ее расписании есть дни, когда она может позволить себе любые продукты. Точнее, один день — суббота. Свой выбор Утяшева объяснила просто: в будни дни работа не дает возможности расслабиться, а в воскресенье нужно разгружаться перед началом недели.

«Вообще не каюсь в этот момент. Это своего рода психологическая разгрузка — мы все не роботы, нам очень хочется хулиганить. Меня можно увидеть в субботу — в первой половине дня — с хот-догом или гамбургером, но один раз в месяц», — рассказала Ляйсан в шоу «Дерзкая готовка».

Она подчеркнула, что послабления должны иметь пределы. Если, пусть и редко, но объедаться запрещенными продуктами, можно столкнуться с неприятными последствиями:

«Для организма это шок, поэтому должен быть какой-то повод для расслабления».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Читать далее 27 июля 2022
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее «Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее Читать далее 27 июля 2022
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения Читать далее 27 июля 2022
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко «В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко Читать далее 27 июля 2022
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены «С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены Читать далее 27 июля 2022
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Читать далее 27 июля 2022
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Читать далее 27 июля 2022
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным «Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным Читать далее 27 июля 2022
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Читать далее 27 июля 2022
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым «Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым Читать далее 27 июля 2022
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Читать далее 27 июля 2022
Related video