Знали только избранные: у фильма «Три плюс два» есть еще одна версия

Комедия «Три плюс два» стала одним из главных хитов первой половины 60-х. Зрители с удовольствием наблюдали за романтичными приключениями шести молодых людей на пляжах Черного моря. А спустя годы фанаты узнали, что съемочная группа подготовила и вторую версию фильма.

Как оказалось, режиссер Генрих Оганесян решил представить два варианта фильма. Первый он снимал в обычном формате, а второй — в инновационном, широкоформатном. И так как техника не могла позволить сделать сразу два варианта за один дубль, то артистам приходилось играть каждую сцену дважды для обеих камер.

Смонтировал Оганесян также оба фильма, между которыми были небольшие различия. И копии широкоформатной ленты хранились, по данным исследователей, на двух студиях: в Риге и в Госфильмофонде, главном киноархиве страны. Однако перед премьерой оказалось, что обе пленки загадочным образом пропали.

В итоге в кинотеатрах пришлось транслировать обычную версию. И только в 2014 году состоялась премьера инновационного широкоформатного фильма: кинематографистам удалось обнаружить пленку и подготовить ее к показу.