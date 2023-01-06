Знали только дети: как принцесса Диана смогла два года скрывать роман от прессы

Личную жизнь принцессы Дианы трудно назвать удачной. Королева людских сердец была замужем за принцем Чарльзом, не так давно ставшим новым королем Великобритании Карлом III, но известно, что он никогда не любил ее по-настоящему.

Отчаявшись добиться взаимности от супруга, леди Ди закрутила роман, который ей долгое время удавалось скрывать от широкой общественности. Тайну принцессы знали только ее сыновья — Уильям и Гарри.

Избранником монаршей особы стал кардиохирург Хаснат Хан. Они познакомились в 1995 году в больнице, куда Диана пришла вместе с подругой. Тогда Спенсер уже находилась в статусе разведенной женщины. Она без памяти влюбилась в обаятельного доктора и надеялась, что именно рядом с ним, наконец, станет счастливой.

Чтобы не попасть в объективы камер, влюбленные виделись в Кенсингтонском дворце. Кроме того, как уверяют друзья леди Ди, на встречи с Ханом она часто ходила в парике и солнцезащитных очках, чтобы остаться неузнанной.

Диана была не прочь выйти замуж за Хасната, но тот не был готов к совместной жизни с самой известной женщиной в мире. К тому же их браку мешали культурные различия. Несмотря на это, принцесса все же попыталась установить контакт с родственниками пакистанца.

«Он был этим очень возмущен», — подметила писательница Тина Браун в книге «Хроники Дианы».

Добавим, что пара распалась незадолго до гибели Дианы. После этого Хаснат хранил в тайне свою связь с принцессой на протяжении целых 16 лет.