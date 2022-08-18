Знали немногие: названо имя тайного покровителя Сергея Дроботенко

Юморист мог никогда не завоевать всеобщего признания, если бы не помощь со стороны.

«Аншлаг» дал Сергею Дроботенку славу, почет и деньги. Однако, комик мог никогда не стать известным, если бы не помощь со стороны.

Еще будучи диджеем на радио в Омске, Дроботенко мечтал выстроить громкую карьеру. Для этого начинающий артист бросил все и поспешил переехать в Москву. Плана по завоеванию местной аудитории у него не было.

Юмористу помог случай: на одном из выступлений Дроботенко увидел Евгений Петросян. Опытный артист первым пригласил «ученика» в «Смехопанораму», где тот выстрелил. Еще спустя время именно Петросян помог Дроботенко купить квартиру в Москве.