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Знали немногие: названо имя тайного покровителя Сергея Дроботенко

18 августа 2022 09:45
Знали немногие: названо имя тайного покровителя Сергея Дроботенко

Юморист мог никогда не завоевать всеобщего признания, если бы не помощь со стороны.

«Аншлаг» дал Сергею Дроботенку славу, почет и деньги. Однако, комик мог никогда не стать известным, если бы не помощь со стороны.

Еще будучи диджеем на радио в Омске, Дроботенко мечтал выстроить громкую карьеру. Для этого начинающий артист бросил все и поспешил переехать в Москву. Плана по завоеванию местной аудитории у него не было.

Юмористу помог случай: на одном из выступлений Дроботенко увидел Евгений Петросян. Опытный артист первым пригласил «ученика» в «Смехопанораму», где тот выстрелил. Еще спустя время именно Петросян помог Дроботенко купить квартиру в Москве.

«Первый, кто мне помог, — Петросян. Именно он пригласил меня, никому не известного сибирского мальчика, в «Смехопанораму», посвятив часовую передачу одному мне», — делился Дроботенко в беседе с КП.

Фото: Агентство-партнер: globallookpress.com
Алина Крылова
Алина Крылова
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