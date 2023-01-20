Знали, что бывает с женщинами-бодибилдерами в старости? Гляньте на «Немезиду»

Далеко не все поклонники в восторге от перемен артистки.

Сью Прайс прославилась в 90-х, приняв участие в серии боевиков «Немезида». Поклонники полюбили артистку не только за игру, но и за яркую внешность, ведь она могла похвастаться атлетической фигурой. После четвертого фильма франшизы она решила пропасть с экранов.

Как отмечают СМИ, в тот период Сью была полностью увлечена спортом и своей личной жизнью. Она была замужем два раза, а в 2000 году родила близнецов, мальчика Дрейка и девочку Джой. И, когда ее детям исполнилось 17 лет, она вновь вернулась на экраны.

Сначала она перевоплотилась в уже известный образ воительницы Алекс Синклейр в ленте «Немезида 5: Новая модель», а после начала появляться и в других картинах. Например, ее игру можно увидеть в фильмах «Киборг: Восстание пожирателей плоти» и «Дом боли».

Подробностями жизни и работы она делится в своих социальных сетях. 57-летняя артистка предпочитает публиковать «честные» снимки, не стесняясь своих возрастных изменений, что шокирует многих поклонников.