Знала правду 17 лет: откровения домработницы Моисеева на похоронах

Борис Моисеев скончался 27 сентября, так и не справившись с последствиями двух перенесенных инсультов. Последние годы он вел закрытый образ жизни и страдал от многочисленных проблем, перестал общаться с поклонниками и даже друзьями. Однако музыкант, как уверены его близкие, мог прожить еще долгие годы.

По словам Лидии Александровны, которая проработала у музыканта 17 лет и была близко знакома с артистом и его окружением, она всегда знала о проблемах Моисеева со здоровьем. Знал о своих болезнях и сам артист, но был безответственен: не следил за собой и не обращался к врачам. Это в итоге и привело к его смерти.

«Если бы занялся собой... Еще бы жил да жил», — рассказала домработница в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Также она отметила, что ей было приятно работать с прославленным исполнителем, и он был всегда к ней добр.