Знал каждый в СССР: кто на самом деле скрывался за личиной домовенка Кузи

На мультфильме про домовенка Кузю выросло не одно поколение детей. Очаровательный герой покорил сердца зрителей по всему Советскому Союзу. Его знали практически все, но лишь немногие догадывались, кто же скрывался под личиной забавного персонажа.

А озвучил Кузю известный актер Георгий Вицин. Свою карьеру он начал в театре. Критики неизменно оставались в восторге от игры артиста, которому легко давались любые роли.

Вицин виртуозно воплощал персонажей самого разного возраста: он мог быть как 80-летним стариком, так и 18-летним юношей. Актерский талант знаменитости никого не оставлял равнодушным. Например, Моргунов и Никулин говорили, что вместе взятые они и ногтя Вицина не стоят.

Со временем актер отказался от театра в пользу кинематографа. На экране ему часто доводилось играть нетрезвых героев, хотя в реальной жизни у артиста не было вредных привычек. Более того, он всерьез увлекался йогой, правда, увлечение это не пошло знаменитости на пользу.

Врачи отметили, что любовь к йоге сыграла с Вициным злую шутку. Занятия негативно отразились на здоровье актера, который ушел из жизни в 2001 году после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.