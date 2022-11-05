Знакомые не верят, узнав настоящий возраст этой женщины, которая выглядит на 30 лет

Женщину на фото зовут Дениз – и ей целых 65 лет. Это не шутка: красотке и правда уже за 60. Дениз – пример того, к чему приводит здоровый образ жизни.

Женщина с юных лет занимается гимнастикой и получила степень бакалавра в области физического воспитания. Дениз ведет фитнес-шоу, пишет книги о правильном питании, а также входит в президентский совет по физкультуре и спорту.

Дениз уверяет, что тратит на спорт всего 30 минут в день и даже может позволить себе масло и сахар.

Секрет женщины в контроле порций и балансе питательных веществ. Но что-то подсказывает, что дело в первую очередь в хорошей генетике, которой Дениз наградила природа.