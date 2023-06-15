Знакомьтесь, Пусенька: фото «тайного» малыша Тепляковых растрогало народ

Семья Тепляковых воспитывает восьмерых наследников: Алису, Хеймдалля, Лейю, Терру, Айлунга, Фейлунга, Тесея и Васю, который родился в октябре прошлого года. Из всех наследников Наталья и Евгений планируют вырастить вундеркиндов, а так не давно впервые представили своего младшего сына.

Вася появился в одном из недавних роликов Тепляковых, опубликованном на их YouTube-канале «Учимся с Алисой». В видео Алиса играет с младшим братом, который с удовольствием ловит игрушку йо-йо и не скрывает своего восторга.

«Пусенька», — именно так назвала брата Алиса.

Пользователи Сети, оценившие выпуск, остались в восторге от Теплякова-младшего. Они осыпали ребенка комплиментами, отметив, как мило он выглядит, играя с сестрой. Похвалили они и Алису, которая заботится о своем брате.