Знакомьтесь, Бронислав Басков: этот парень поражает сходством с певцом (фото)

Николай Басков лишь однажды становился отцом. В 2006 году на свет появился его сын Бронислав, когда артист был женат на Светлане Шпигель. Но уже совсем скоро пара развелась, а юный Бронислав перестал общаться со своим биологическим отцом.

В течение многих лет сын Баскова держится в тени, и о его жизни ничего не известно. Как пишут СМИ, он давно живет за границей и не планирует становиться музыкантом. Однако не так давно в социальных сетях появился портрет некоего Бронислава Баскова, который строит карьеру артиста.

Как отмечают фанаты, юноша едва отличим от самого Баскова в молодости. Фанаты сразу же предположили, что наследник решился заявить о себе. Но внимательные поклонники смогли обнаружить, что Бронислав не имеет никакого отношения к артисту: он позаимствовал имя, чтобы привлечь к себе внимание, а сам воспитывался в детдоме.