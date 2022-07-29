Знакомство не помогло: Бузова вошла в «черный список» звезды турецких сериалов

Бурак Озчивит заблокировал Ольгу Бузову в социальных сетях. Артистка является большой поклонницей сериала «Великолепный век».

Несколько дней назад звезда турецких сериалов посетил столицу, где встретился со своими поклонниками, в числе которых оказалась и Ольга Бузова. Звезде экрана даже посчастливилось сделать несколько фотографий с кумиром, однако в своем блоге она не смогла отметить его страницу. Как оказалось, это произошло из-за блокировки аккаунта телеведущей.

По словам журналистки Алены Жигаловой , которая поделилась подробностями ситуации в своем YouTube-шоу, несколько лет назад телеведущая была большой фанаткой сериала «Великолепный век». Артистке так полюбился персонаж Озчивита, что она не смогла сдержаться и начала писать кумиру десятки восторженных сообщений в социальных сетях. Внимания в итоге оказалось настолько много, что актер не выдержал и заблокировал ее, чтобы пресечь все попытки Бузовой познакомиться. Личная же встреча, которую Бузова ждала около шести лет, никак не исправила ситуацию.

Отметим, что ранее знаменитость столкнулась с критикой из-за снимка с Озчивитом. Как отметила блогер Лена Миро, телеведущая не уважает себя, раз прождала в очереди несколько часов ради фотографии с турецкой звездой.