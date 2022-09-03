Знакомство началось со скандала: правду о любимице Захарова предали огласке

Татьяна Пельтцер за годы карьеры подарила множество ярких образов самым знаменитым советским фильмам. Больше всего она прославилась в театре «Ленком» под руководство Марка Захарова. Однако, как оказалось, первая встреча актрисы и постановщика прошла далеко не идеально.

Познакомились знаменитости в 60-х, когда в Театр Сатиры пришел еще никому не известный режиссер Захаров. Он собрал всю труппу вместе и начал рассказывать о своих творческих планах, но столкнулся с критикой Пельтцер. Актриса не смогла сдержать свое недовольство и набросилась на Захарова.

«Когда человек ничего не умеет, он сразу лезет в режиссуру», — цитирует Пельтцер портал «Дом кино ».

Однако уже спустя некоторое время знаменитостям удалось найти общий язык. В итоге сотрудничество оказалось настолько плодотворным, что артистка даже ушла за режиссером в «Ленком», где служила долгие годы.