Знакомого «Ленкома» зрители не увидят: Александр Збруев огорошил признанием

Театр «Ленком» скоро снова запестрит в заголовках прессы. Правда, как надеются артисты труппы, на этот раз не в связи с очередными скандалами. После смерти Марка Захарова в 2019 году в «Ленкоме» наступили сложные времена. Дочь и наследница режиссера Александра Захарова заявила о своих правах на спектакли отца. А директор театра Марк Варшавер в судах пытался доказать, что претензии актрисы необоснованны.

Ходили слухи и о том, что Захарова метит на место художественного руководителя. Но летом Варшавер принял сложное решение полностью ликвидировать эту должность и взять на работу главного режиссера. Им стал Алексей Франдетти.

Постоянные артисты из труппы признались, что пока не могут спрогнозировать, чего ждать от нового сезона в театре. Но точно предсказывают одно: знакомого «Ленкома» зрители не увидят.

«Будут перемены, к чему приведут — пока не знаю», — заявил Александр Збруев в беседе с «Комсомольской правдой ».

Актер признался, что уже почитал в Сети отзывы на постановки Франдетти. Теперь он надеется, что интересы режиссера совпадут с желаниями труппы «Ленкома».