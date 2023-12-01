Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Знаки зодиака, под которыми рождаются самые страстные мужчины: их всего пять

Знаки зодиака, под которыми рождаются самые страстные мужчины: их всего пять

1 декабря 2023 07:00
Знаки зодиака, под которыми рождаются самые страстные мужчины: их всего пять

Роман с ними запомнится на всю жизнь.

Иногда в отношениях избранники могут поразить своих возлюбленных пылкостью и эмоциональностью. Астрологи считают, что звание лучших любовников можно дать представителям определенных знаков зодиака. Положение планет в моменты их рождения обеспечило таким людям особенную страстность.

Овен

Эти настойчивые лидеры без труда покоряют любую девушку. Отношения они предпочитают заводить с раскрепощенной избранницей.

Телец

Обладатели этого знака — прирожденные сердцееды, которые умело пользуются своим обаянием. В отношениях они не только чувственны, но и по-настоящему надежны.

Рак

Под этим знаком рождаются самые эмоциональные мужчины, которые никогда не будут мучить холодом и замкнутостью свою избранницу. Их отличает мягкость, внимание и искренность в любви.

Лев

Такие мужчины относятся к своим возлюбленным как к королевам. Они осыпают комплиментами, выбирают дорогие подарки и устраивают умопомрачительные свидания. А в качестве любовников они предпочитают доминировать в союзе.

Скорпион

Обладатель этого знака обеспечит любой женщине вулкан страстей. Они готовы к разным экспериментам, но только не к свободным отношениям, ведь Скорпионы — жуткие ревнивцы.

Фото: Кадр из сериала «Чёрная любовь» (2015–2017), unsplash.com
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше