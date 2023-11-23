Знаки зодиака, которых ждут испытания в конце ноября: не все выдержат

Конец последнего осеннего месяца выдастся очень непростым. Астрологи обращают внимание, что в ноябре случится квадратура Марса и Сатурна. Обычно такое положение этих планет создает массу кризисных ситуаций, которые могут привести к проблемам с финансами и здоровьем.

К счастью, все неприятные события так же быстро проходят, как и возникают. Кроме того, почувствуют их на себе не все, а лишь представители определенных знаков зодиака.

Телец. Этим людям стоит внимательно следить за своими высказываниями. Они могут обидеть словами близкого человека или коллегу, а затем пострадать от их мести.

Близнецы. Обладатели данного знака способны столкнуться с печальными последствиями своего легкомысленного отношения к делам. Им стоит проявить больше ответственности и внимательности.

Весы. Положение планет отразится на здоровье таких людей. У них могут обостриться хронические заболевания, в несколько раз повышается риск получения травмы.

Скорпион. Обладатели этого знака будут остро воспринимать перемены, считая, что весь мир ополчился против них. На самом деле, многие проблемы Скорпионы создают себе сами.