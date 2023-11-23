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Знаки зодиака, которых ждут испытания в конце ноября: не все выдержат

23 ноября 2023 21:30
Знаки зодиака, которых ждут испытания в конце ноября: не все выдержат

Грядущие дни приготовили неприятные сюрпризы.

Конец последнего осеннего месяца выдастся очень непростым. Астрологи обращают внимание, что в ноябре случится квадратура Марса и Сатурна. Обычно такое положение этих планет создает массу кризисных ситуаций, которые могут привести к проблемам с финансами и здоровьем.

К счастью, все неприятные события так же быстро проходят, как и возникают. Кроме того, почувствуют их на себе не все, а лишь представители определенных знаков зодиака.

Телец. Этим людям стоит внимательно следить за своими высказываниями. Они могут обидеть словами близкого человека или коллегу, а затем пострадать от их мести.

Близнецы. Обладатели данного знака способны столкнуться с печальными последствиями своего легкомысленного отношения к делам. Им стоит проявить больше ответственности и внимательности.

Весы. Положение планет отразится на здоровье таких людей. У них могут обостриться хронические заболевания, в несколько раз повышается риск получения травмы.

Скорпион. Обладатели этого знака будут остро воспринимать перемены, считая, что весь мир ополчился против них. На самом деле, многие проблемы Скорпионы создают себе сами.

Фото: Кадр из фильма «Остров проклятых» (2010), Legion-media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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