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Знаки зодиака, которых защищают высшие силы: их всего 3

10 июля 2022 07:00
Знаки зодиака, которых защищают высшие силы: их всего 3

Астрологи рассказали, кого из знаков зодиака бережет само мироздание.

Известное высказывание гласит, что на высшие силы надеяться, конечно, можно, но и самому плошать не следует. Тем не менее у каждого человека хотя бы раз в жизни мелькала мысль о том, как было бы хорошо хотя бы ненадолго оказаться под покровительством мироздания, забыть про печали и горести и ловить приятные бонусы. На самом деле, есть счастливчики, которым благоволят высшие силы – но их совсем немного. Астрологи назвали три знака зодиака, которые всегда могут рассчитывать на помощь свыше.

Стрелец

Мироздание благосклонно относится к Стрельцам с самых первых дней их жизни. Люди, появившиеся на свет под этим знаком зодиака, постоянно ощущают незримое присутствие помощников свыше, некой могущественной силы, которая сопровождает их на протяжении всего жизненного пути.

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В какой бы сложной ситуации не оказались Стрельцы, им обязательно будет дана подсказка свыше, знак судьбы, который поможет оттолкнуться от самого дна и выбраться на поверхность.

Это как волшебный клубочек из русских сказок, который непременно выведет на правильный путь. Уроженцам знака остается лишь правильно истолковывать знамения и следовать им.

Близнецы

Близнецы – первый по очередности воздушный знак в гороскопе, быть может, поэтому стихия воздуха так охотно им покровительствует. Представители этого знака действительно чувствуют себя любимцами высших сил, поэтому идут по жизни легко и безбоязненно, прекрасно зная, что в случае опасности им обязательно помогут.

Кроме того, детям Меркурия везет в финансовом вопросе – деньги у Близнецов практически никогда не переводятся.

Даже если они тратят их налево и направо, судьба все равно подкинет им возможность заработать еще или приумножить свои богатства. Остается лишь позавидовать их фантастическому везению.

Дева

Окружающим зачастую трудно общаться с Девами из-за их педантичности и высоких моральных принципов. Ведь уроженцы знака требуют от друзей того же, а соответствовать идеалу не так-то просто.

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Однако именно за эти черты высшие силы и полюбили Дев. Мирозданию по душе нравственные качества Дев и их приверженность своим взглядам, а потому оно регулярно награждает их за стойкость, упорство и трудолюбие.

Кроме того, от высших сил Девам досталась превосходная интуиция – они всегда чувствует, когда что-то может пойти не так, и способны повлиять на ситуацию.

Елена Королева
Елена Королева
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