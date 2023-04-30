Знаки Зодиака этой стихии влюбляются раз и на всю жизнь: не угадаете какой

Сколько на свете людей - столько и представлений об идеальных отношениях. Кто-то мечтает о “свободном” союзе, где каждый из партнеров волен время от времени флиртовать или даже проводить время с другими, другие предпочитают короткие и необременительные интрижки, а третьи грезят о крепком союзе на всю жизнь. Но как понять в самом начале отношений, кто перед тобой - однолюб или ловелас, меняющий объекты своей страсти как перчатки? На помощь придет астрология - эксперты в этой сфере рассказали, под какими знаками рождаются самые верные партнеры.

Стихия земли

По словам астрологов, главные однолюбы в гороскопе появляются на свет под земными знаками. Мужчины и женщины, рожденные под созвездиями Тельца, Девы и Козерога, никогда не интересовались краткосрочными связями - куда больше их привлекают продолжительные и крепкие отношения.

Земная стихия накладывает свой отпечаток на характер перечисленных знаков. Своих подопечных она наделяет такими качествами, как твердость, рассудительность, незыблемость. Если представители этих знаков приняли какое-то решение, то ни за что от него не отступятся. Это касается и личных отношений.

Тельцам покровительствует планета Венера, названная так в честь античной богини любви и красоты.

Неудивительно, что у этого земного знака представления об отношениях исключительно идеалистические. Телец мечтает о чувстве с первого взгляда, которое пронесет через всю жизнь, главное, чтобы оно было взаимным.

О подопечных Меркурия, Девах, можно сказать только одно - гвозди бы делать из этих людей! Уроженцы осеннего земного знака отличаются от соседей по гороскопу исключительной стойкостью и не поддаются никаким соблазнам. Свою любовь Девы, конечно, выражают очень своеобразно, однако их чувства крепки, как скала.

Сатурн - планета загадочная, как и знак, которому она покровительствует. Козерог тверд и незыблем в своих решениях.

Постоянство, консерватизм и приверженность традициям - это о нем. В личных отношениях представители земного знака придерживаются тех же позиций, что и в других сферах своей жизни.

Если партнер будет относиться к земным знакам с такой же любовью, уважением и преданностью, то у пары есть все шансы сохранить отношения на долгие годы.

Однако терпеть пренебрежение, измены и обиды даже зодиакальные однолюбы не станут. Поэтому не стоит рассчитывать на всепрощение Тельцов, Дев и Козерогов, они хорошо знают себе цену.